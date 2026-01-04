به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات خوزستان گفت: در راستای توسعه ارائه خدمات ارتباطی در مناطق روستایی سه روستای ترکاب، جوغ بند و گودگچ علیاش به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

مهدی شه نظری افزود: برای اتصال این روستا‌ها به شبکه ملی اطلاعات دو سایت پرسرعت اینترنت با اعتباری بالغ بر ۶۱ میلیارد ریال از محل طرح ملی توسعه خدمات عمومی روستایی (uso) وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات نصب و راه اندازی شد.

وی ادامه داد: با راه اندازی این دو سایت ۱۷۲ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۶۳۳ نفر از خدمات اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.