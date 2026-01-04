\u062e\u0628\u0631\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0644\u062f \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u060c \u0648\u0627\u0631\u06cc\u0632 \u062f\u0648 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u06cc \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646\u0647 \u00a0\u0631\u0641\u0639 \u0633\u0648\u0621 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0631 5 \u0633\u0627\u0644 \u0648 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u062f\u0631 \u0637\u0631\u062d \u062c\u0648\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0647\n