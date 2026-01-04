به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ستاد سفر استان کرمان با محور اصلی بررسی زیرساخت‌ها و برنامه‌های گردشگری استان برای نوروز و سال ۱۴۰۵ و اجرای برنامه راهبردی «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» امروز یکشنبه ۱۴ دی برگزار و در این جلسه، مسئولان استانی به بررسی اقدامات لازم برای ارتقای کیفیت سفر و گردشگری در استان ، سید مصطفی آیت‌اللهی‌موسوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت ستاد سفر نباید محدود به ایام نوروز باشد و لازم است به‌صورت مستمر در طول سال فعالیت کند.

وی افزود همه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برنامه‌های خود را در چارچوب برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» به ستاد ارائه دهند تا ضمن مشخص کردن هدف‌گذاری‌ها؛ اقدامات لازم نیز تبیین و مشخص شود.

وی گفت مسیرهای گردشگری استان به تصویب رسیده و آژانس‌ها باید بر اساس این مسیرها، بسته‌هایی متناسب و استاندارد برای گردشگران طراحی