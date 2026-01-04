پخش زنده
برنامههای «جهان سیاست»، «خانه دوست اینجاست»، «فقه پویا» و چهار نمایش رادیویی از شبکههای رادیویی ایران، معارف و نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «جهان سیاست»، امروز ساعت ۱۵:۳۰، به بررسی مؤلفههای اقتدار ملی، راهبردهای نظام در مواجهه با اعتراضات و نقشآفرینی بازیگران خارجی در تحولات منطقه میپردازد.
این برنامه با نگاهی تحلیلی به مهمترین تحولات سیاسی داخلی و بینالمللی، به تهیهکنندگی فریدون ماهر و اجرای زهرا تقیملا، از رادیو ایران پخش می شود.
در بخش «دریچه»، دیدار خانواده شهدای اقتدار با رهبر انقلاب در روز میلاد امیرالمؤمنان حضرت علی (ع) و تأکید معظمله بر تفکیک میان معترضان و اغتشاشگران، توسط ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی بررسی خواهد شد.
همچنین در بخش «میکروفون خبرساز»، اعتراف دونالد ترامپ و موساد به طراحی طرح آشوب در ایران واکاوی میشود و در بخش «تحلیلگران»، با محوریت موضوع «رئیسجمهور دزدی، الگوی تکراری مداخله به سبک آمریکایی»، علی رضوانپور، کارشناس مسائل بینالملل، به بررسی ابعاد این مداخلات میپردازد.
در بخش «نسخه اصلی» برنامه نیز برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور مرور و بازتاب رسانهای آن تحلیل خواهد شد.
برنامه «خانه دوست اینجاست» با نگاهی معرفتی و اجتماعی، به مناسبت سالروز رحلت حضرت زینب (س)، امروز و دوشنبه ۱۵ دی، ساعت ۱۷:۴۵، از رادیو ایران پخش میشود.
این برنامه به تهیهکنندگی فاطمه اقتداری و اجرای فیروزه آدابی، با حضور حجتالاسلام آقابابا بهعنوان کارشناس، به مناسبت سالروز رحلت بانوی صبر حضرت زینب (س)، پخش می شود.
این برنامه با محور قرار دادن صبر حکیمانه و عاقبتاندیشی در سیره حضرت زینب (س)، تلاش میکند تا الگویی الهامبخش برای مواجهه آگاهانه با دشواریهای زندگی امروز ارائه دهد.
برنامه رادیویی «فقه پویا»، امروز ساعت ۱۵:۰۰، به تحلیل و بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ۱۴ سکه مهریه، از رادیو معارف میپردازد.
ین برنامه با حضور کارشناسان، ابعاد فقهی و حقوقی مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه را به طور کامل بررسی و تبیین میکند.
«فقه پویا» که کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف است، در هر قسمت به تبیین احکام فقهی و حقوقی موضوعات مختلف روز جامعه میپردازد و در برنامه امروز، چالشها و دیدگاههای مختلف درباره این مصوبه جدید قانونگذار را از منظر فقهی و حقوقی تحلیل خواهد کرد.
در این برنامه، حجت الاسلام فرجالله هدایتنیاگنجی به عنوان کارشناس حضور داشته و به پرسشهای شرعی و قانونی مربوط به این مصوبه پاسخ خواهد داد.
برنامه «فقه پویا»، به تهیهکنندگی محمدجواد طوسی و اجرای سید مرتضی موسوی نژاد، ساعت ۱۵:۰۰، از موج اف.ام ردیف ۹۶ مگاهرتز صدای فضیلت و فطرت پخش میشود.
پخش چهار نمایش رادیویی جدید «افسون»، «اورست»، «فرشتگان مرگ» و «سلام ژنرال»، با مضامین اجتماعی، تاریخی و معاصر از رادیو نمایش آغاز شده است.
نمایش رادیویی «افسون»، داستان دختری جوان به نام ثریا را روایت میکند که با ازدواج با شازدهای قاجاری وارد عمارتی قدیمی و رازآلود میشود، عمارتی سرشار از اسرار مگو و روایتهایی از عشق و نفرت که او را به مرز جنون و پرسشهای بیپایان میکشاند.
این نمایش به سردبیری ایوب آقاخانی، کارگردانی نازنین مهیمنی و تهیهکنندگی فرشاد آذرنیا ساخته شده و نویسندگی آن را باران امیرحسنی برعهده داشته است.
در این نمایش هنرمندانی، چون مینو جبارزاده، سیما خوشچشم، مهدی نمینیمقدم، شمسی صادقی، بیوک میرزایی، امیر زندهدلان، محمد پورحسن، ماکان رضاییپور و سینا نیکوکار، ایفای نقش می کنند.
«افسون»، ساعت ۳۰ دقیقه بامداد پخش و روز بعد در ساعتهای ۰۴:۳۰ و ۱۶:۳۰، بازپخش می شود.
نمایش رادیویی «اورست»، با نگاهی الهاممحور، داستان دختری را روایت میکند که رؤیای صعود به بلندترین قله جهان را در سر میپروراند، رؤیایی که از جرقهای ذهنی در فضای مجازی آغاز میشود.
این اثر به سردبیری حسین تفنگدار، کارگردانی مهدی نمینیمقدم و تهیهکنندگی اشرفالسادات اشرفنژاد تولید شده و نویسندگی آن را حنانه ذکایی برعهده داشته است.
در این نمایش هنرمندانی، چون علی زرینی، رویا فلاحی، رامین پورایمان، ماکان رضاییپور، نگین خواجهنصیر، احمد هاشمی، سیما خوشچشم، سینا نیکوکار، شمسی صادقی، مرضیه صدرایی، مجید سهرابی، مجتبی طباطبایی و مونا صفی، ایفای نقش میکنند.
«اورست»، ساعت ۰۱:۳۰ بامداد پخش و روز بعد در ساعتهای ۱۰:۰۰ و ۱۳:۳۰، بازپخش می شود.
نمایش رادیویی «فرشتگان مرگ» روایتگر ماجرای دو برادر است که بهعنوان نمایندگان یک شرکت بیمه، پس از مرگ مردی به نام امیر رستمی، با پروندهای مشکوک مواجه میشوند. آشنایی اتفاقی یکی از آنها با خواهرزن متوفی که در حال نگارش رمانی با موضوع قتلی مشابه است، گرههای داستان را پیچیدهتر میکند.
این نمایش به سردبیری و تهیهکنندگی ملیحه مرادی جعفری، کارگردانی بهرام سرورینژاد و نویسندگی علی موسوی تولید شده است.
در این نمایش هنرمندانی، چون ایوب آقاخانی، محمدرضا قلمبر، شمسی صادقی، نازنین مهیمنی، مرضیه صدرایی، نگین خواجهنصیر، شیما جانقربان، مونا صفی، راضیه مومیوند، کرامت رودساز، نورالدین جوادیان، مجید سهرابی، محمد آقامحمدی، امیرعباس توفیقی، محمد مجدزاده و ماندانا محسنی، ایفای نقش میکنند.
«فرشتگان مرگ»، ساعت ۰۲:۳۰ بامداد پخش و همان روز ساعت ۱۲:۳۰ و ۲۰:۰۰، بازپخش میشود.
نمایش رادیویی «سلام ژنرال»، داستان نویسندهای جوان از عراق را روایت میکند که رؤیای نگارش رمانی بزرگ درباره جنگافروزی داعش و شکست آن را در سر دارد.
این نمایش به کارگردانی مهدی طهماسبی، تهیهکنندگی اشرفالسادات اشرفنژاد و نویسندگی فاطمه حسنوند ساخته شده است.
در این نمایش هنرمندانی، چون ایوب آقاخانی، علیاصغر دریایی، فریده دریامج، سعیده فرضی، امیر فرحاننیا، محمد آقامحمدی، کرامت رودساز، محمدسعید سلطانی و بهرام سرورینژاد، به ایفای نقش پرداخته اند.
«سلام ژنرال»، ساعت ۰۷:۰۰ پخش و همان روز در ساعتهای ۱۶:۰۰ و ۲۳:۰۰، بازپخش می شود.
این چهار مجموعه نمایشی رادیویی جدید از شنبه ۱۳ دی، از موج اف.ام ردیف ۱۰۷،۵ مگاهرتز از رادیو نمایش پخش میشوند.