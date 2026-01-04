پخش زنده
رئیس بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه گفت: در راستای توسعه خدمات دولتی بخش تصویربرداری، دستگاه ماموگرافی و رادیولوژی دیجیتال دوم بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه در حال راهاندازی است تا با افزایش ظرفیت این حوزه، پاسخگوی افراد بیشتری در ارائه خدمات مختلف باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر منوره نصیری خورموجی اظهار داشت: سرطان سینه شایعترین بیماری در بین زنان است که با راهاندازی دستگاه ماموگرافی در این مرکز میتوان در راستای پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان به موقع سرطان سینه گامهای مؤثری برداریم.
وی بیان کرد: در رادیولوژی این مرکز سیتیاسکن، سونوگرافی و انواع رادیوگرافیها به صورت شبانهروزی انجام میشود که با وجود سیستم پکس جهت ارسال تصاویر در کوتاهترین زمان ممکن، افزایش سرعت و کیفیت در تشخیص مشکل بیماران توسط پزشکان در هر زمان و شرایطی را شاهد هستیم.
نصیری خورموجی افزود: در ۹ ماه امسال ۷۰ هزار و ۱۰۰ خدمت مختلف در بخش رادیولوژی این بیمارستان به مردم ارائه شده است که از این تعداد ۴۷ هزار و ۵۲۵ خدمت مربوط به انجام رادیوگرافی، ۱۵ هزار و ۶۰۹ خدمت مربوط به سیتیاسکن و ۶ هزار و ۹۶۷ خدمت نیز مربوط به انجام سونوگرافی بوده است.
وی با اشاره به لزوم توسعه زیرساختهای تشخیصی درمانی در سطح شهرستان افزود: طرح ساخت ساختمانام. آر. آی نیز فعال بوده و توسط پیمانکار در حال اجرا است که امیدواریم طبق شرایط پیشبینیشده، قبل از اتمام کار ساختمان، اقدامات مربوط به تجهیز دستگاه انجام گیرد.