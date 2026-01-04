پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از جابهجایی بیش از ۴۰ میلیون تن کالا در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷ درصد رشد را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد با اشاره به جایگاه راهبردی استان در شبکه حملونقل کشور اظهار کرد: طی ۹ ماهه سال امسال، ۴۰ میلیون و ۵۱۲ هزار تن کالا از مبادی استان خوزستان جابهجا شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷ درصدی داشته است.
وی افزود: این حجم از جابهجایی کالا با صدور ۲ میلیون و ۹۶ هزار فقره بارنامه انجام شده که در این بخش نیز شاهد افزایش ۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم؛ موضوعی که بیانگر پویایی و تداوم فعالیت ناوگان حملونقل جادهای استان است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان، با اشاره به نقش مهم بندر امام (ره) استان در چرخه تامین کالا گفت: از مجموع کالاهای جابهجا شده، بیش از ۱۲ میلیون و ۳۲۹ هزار تن مربوط به بندر امام خمینی (ره) بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۶ درصد رشد داشته است.
جولانژاد، با قدردانی از تلاش رانندگان، شرکتهای حملونقل و تشکلهای صنفی اظهار کرد: استمرار این روند، نشاندهنده نقش موثر فعالان حوزه حملونقل در پایداری جریان تامین کالا و تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور است.