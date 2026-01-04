به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، علی اکبری فیض آبادی با اعلام اینکه در حوزه قضایی اشتهارد از تغییر کاربری ۱۴۰ هکتار از اراضی زراعی پیشگیری شده است بیان کرد: این اراضی در «پلاک ثبتی ۱۱۵۹» اصلی موسوم به «مزرعه ملاحسنی» از توابع بخش مرکزی شهرستان واقع شده بودند که با صدور دستور قضایی تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعمال شد.

وی با بیان اینکه با اجرای حکم از تغییر کاربری این ۱۴۰ هکتار به ارزش تقریبی ۵۶۰۰ میلیارد تومان پیشگیری شده است اضافه کرد: در حین اجرای حکم، علاوه بر نماینده دادستانی، جانشین فرماندهی و عوامل نیروی انتظامی شهرستان و عوامل امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی حضور داشتند.

وی بیان کرد: در این عملیات تعداد ۶۵ مورد قطعه بندی و تفکیک غیرمجاز، ۱۵ مورد ویلا و بنای مسکونی غیرمجاز، دیوارکشی به تعداد ۶۵ مورد، محوطه سازی ۱۵ مورد، دپوی مصالح ۳۰ فقره و استخر به تعداد ۱۲ مورد قلع و قمع شدند.