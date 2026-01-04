پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان الحاق اراضی دولتی به محدوده شهرها در صورت داشتن ظرفیت و استعداد مسکونی دردستورکار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل راه و شهرسازی زنجان با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تأمین مسکن محرومین در اولویت کار دولت قرار گرفته است، گفت: همچنین در الحاق اراضی دولتی به محدوده شهرها در صورت داشتن ظرفیت و استعداد مسکونی شدن تأکید شده است
به گفته شاهین فر مسکن استیجاری نیز در دستور کار راه و شهرسازی قرار دارد که فراخوان مشارکت بخشهای خصوصی در این خصوص صادر شده است تا از این طریق نیز قشر هدف تحت پوشش قرار گیرد
ویافزود: تمامی این خدمات در حوزه مسکن از طریق ثبتنام متقاضیان در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی قابل ارائه است