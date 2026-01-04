معاون نظارت و بازسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: روغن خوراکی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان با قیمت مصوب موجود است و نظارت بر عرضه این کالا به طور مستمر انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام جباری بیان کرد: توزیع روغن بر اساس آخرین اطلاعات کسب شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان با قیمت مصوب در حال انجام است.

وی گفت: طی بازرسی‌های انجام شده یک پرونده احتکار روغن خوراکی در اهواز تشکیل شده و به مراجع مربوطه برای رسیدگی ارجاع شد.

جباری ادامه داد: اگر زنجیره تولید و توزیع روغن خوراکی به خوبی اجرا شود با کمبود و یا افزایش قیمت این کالا رو‌به‌رو نخواهیم شد.

معاون نظارت و بازسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان اظهار کرد: اگر تولیدکننده به موقع نهاده دریافت و کالا تولید کند با مشکلی در بازار برای تامین روغن خوراکی رو‌به‌رو نخواهیم شد.

وی افزود: یک کارگروه در خصوص عرضه و بازرسی از بازار روغن خوراکی در استان تشکیل شده تا مشکلی در این بخش ایجاد نشود.

طی چند روز گذشته شاهد کمبود روغن خوراکی در سطح بازار استان بودیم که با عرضه محدود این کالا در فروشگاه‌های استان تا حدی تامین این کالا بهبود یافته است، اما فروش روغن خوراکی به هر فرد با محدودیت انجام می‌شود.

در خوزستان سه کارخانه تولید روغن خوراکی وجود دارد و مصرف روزانه روغن خوراکی خانگی و صنعتی در استان حدود ۲۷۰ تن است.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خوزستان پیش از این اعلام کرد؛ هفت تن روغن خوراکی که به صورت غیرقانونی نگهداری و از چرخه توزیع خارج شده بود در اهواز کشف و ضبط شد.