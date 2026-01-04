معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کشور، گفت: نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) تنها در صورتی به اهداف خود می‌رسد که همه دستگاه‌ها به‌صورت واقعی و مسئولانه وارد میدان شوند و آموزش‌وپرورش به تنهایی بار این مأموریت ملی را به دوش نکشد.

به گزارش خبرگزای صدا وسیما، اصغر جهانگیر در جلسه ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی امروز نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر جهان روندی افزایشی دارد و آموزش‌ و پرورش نیز به‌عنوان نخستین بستر تربیتی کشور، به‌طور طبیعی تحت تأثیر این آسیب‌ها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به این‌که دوران کودکی و نوجوانی، طلایی‌ترین دوره شکل‌گیری شخصیت انسان است، افزود: اگر علاقه ذاتی کودکان به دانستن و یادگیری به‌درستی هدایت نشود، می‌تواند به انحرافات رفتاری، افسردگی و آسیب‌های روانی منجر شود؛ از این رو نقش آموزش‌ و پرورش در هدایت صحیح این ظرفیت فطری، نقشی بی‌بدیل و راهبردی است.

جهانگیر با اشاره به روش‌های سنتی آموزشی گفت: کلاس‌های طولانی و فاقد نشاط، پاسخگوی نیاز‌های نسل امروز نیست و آموزش‌وپرورش باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آموزش ترکیبی و جذاب را جایگزین الگو‌های فرسوده کند تا تعلق خاطر دانش‌آموزان به مدرسه افزایش یابد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، «احساس تعلق»، «تعهد جمعی» و «مشغولیت هدفمند» را سه مؤلفه کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان دانست و تصریح کرد: دانش‌آموزانی که در خانواده با خلأ‌های عاطفی، اقتصادی یا نظارتی مواجه‌اند، بیش از دیگران نیازمند حمایت مدرسه هستند و مدرسه باید نقش جبرانی خود را در این زمینه ایفا کند.

وی با اشاره به سابقه شکل‌گیری سامانه نماد، گفت: این نظام از سال ۱۳۹۲ طراحی و در سال ۱۳۹۵ به‌صورت ملی اجرا شد، اما وقفه ناشی از کرونا و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌ها مانع از تحقق کامل اهداف آن شد.

جهانگیر در ادامه تأکید کرد: اگر دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، قوه قضائیه موضوع ترک فعل را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

وی با هشدار درباره لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات دانش‌آموزان، گفت: داده‌های سامانه نماد حاوی اطلاعات بسیار حساسی است و افشای آن می‌تواند موجب انگ‌زنی، انزوای اجتماعی و آسیب‌های بلندمدت شود. تدوین منشور اخلاقی و تعهد رسمی همه کاربران سامانه، یک ضرورت جدی است.

وی با تقدیر از نقش معلمان، گفت: هر موفقیت ملی، ریشه در تلاش معلمان دارد و تکریم معلمانِ پرورش‌دهنده نخبگان، سرمایه اجتماعی بزرگی برای آینده کشور خواهد بود.