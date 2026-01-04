شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ضمن تأیید بروز نقص فنی در پرواز شماره IR311 مسیر تهران به اهواز، درباره دلایل نگهداری اولیه مسافران در کابین و افزایش زمان تأخیر توضیحات رسمی ارائه داد و تأکید کرد که ایمنی پرواز، اولویت مطلق این شرکت است.

پرواز تهران ـ اهواز پس از رفع ایراد و تأیید ایمنی انجام می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در پی انتشار اخباری مبنی بر تأخیر طولانی و حبس دو ساعته مسافران پرواز تهران - اهواز، شرکت هواپیمایی “هما” با صدور اطلاعیه‌ای موضع خود را اعلام کرد.

بر اساس اطلاعیه “هما”، پرواز شماره IR311 در مسیر تهران به اهواز به دلیل بروز نقص فنی در بدنه هواپیما با تأخیر در انجام پرواز مواجه شده است.

دلایل نگهداری مسافران در کابین:

«هما» در خصوص دلیل اولیه نگهداری مسافران در داخل کابین توضیح داد: «با توجه به ملاحظات عملیاتی و با هدف جلوگیری از افزایش مضاعف زمان تأخیر ناشی از بازگرداندن مسافران به سالن ترانزیت و انجام مجدد فرآیندهای امنیتی پرواز، در گام نخست تصمیم گرفته شد مسافران تا رفع نقص فنی در کابین حضور داشته باشند.»

این شرکت هواپیمایی افزود: با این حال، به دلیل ماهیت تخصصی و پیچیدگی فرآیند عیب‌یابی فنی، این روند بیش از زمان پیش‌بینی‌شده به طول انجامید که موجب نارضایتی مسافران شد. به همین دلیل، پس از افزایش زمان تأخیر، مسافران جهت استراحت و پذیرایی مناسب، به سالن ترانزیت هدایت شدند.

رفع نقص فنی و تعهد به ایمنی:

در حال حاضر، نقص فنی اعلام شده با تلاش و تخصص مهندسان فنی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برطرف شده و هواپیما در مراحل پایانی انجام چک‌های نهایی ایمنی و کنترل کیفیت پیش از پرواز قرار دارد.

شرکت “هما” ضمن ابراز عذرخواهی صمیمانه از مسافران پرواز IR311 به دلیل این تأخیر ناخواسته، تأکید کرد که حفظ ایمنی و انجام پروازی مطمئن، اولویت مطلق این شرکت در تمامی شرایط عملیاتی است.

پرواز مذکور پس از حصول اطمینان کامل از ایمنی، در اسرع وقت انجام خواهد شد.