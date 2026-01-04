پخش زنده
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی اردبیل گفت: وزش باد خطر گازگرفتگی را افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، با هشدار نسبت به وزش باد شدید در سطح استان، اظهار کرد: وزش باد میتواند موجب اختلال در عملکرد دودکشها شود و در صورت عدم ایمنی وسایل گرمایشی، خطر بازگشت گاز مونوکسید کربن به داخل منازل و مسمومیت شهروندان را افزایش دهد.
وی افزود: شهروندان باید مسیر دودکشها و وضعیت وسایل گرمایشی خود را به طور مرتب بررسی کنند و از استاندارد بودن و خروج صحیح دود اطمینان حاصل کنند تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: هرگونه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن را سریعا به سامانه ۱۱۵ اطلاع دهید تا کارشناسان اورژانس بلافاصله اقدامات لازم را انجام دهند.