به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی اکبری فیض آبادی با اشاره به اینکه در حوزه قضائی اشتهارد از تغییر کاربری ۱۴۰ هکتار از اراضی زراعی پیشگیری شده است افزود: این اراضی در «پلاک ثبتی ۱۱۵۹» اصلی موسوم به «مزرعه ملاحسنی» از توابع بخش مرکزی شهرستان واقع شده بودند و حسب گزارش دریافتی از جهاد کشاورزی، اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز داشتند که با صدور دستور قضائی نسبت به اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام شد.

دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد با اشاره به اینکه با اجرای حکم از تغییر کاربری این ۱۴۰ هکتار به ارزش تقریبی ۵۶۰۰ میلیارد تومان پیشگیری شده است، گفت: در حین اجرای حکم، علاوه بر نماینده دادستانی، جانشین فرماندهی و عوامل نیروی انتظامی شهرستان و عوامل امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی حضور داشتند.

وی درباره موارد اعمال قانون شده افزود: در این عملیات تعداد ۶۵ مورد قطعه بندی و تفکیک غیرمجاز، ۱۵ مورد ویلا و بنای مسکونی غیرمجاز، دیوارکشی به تعداد ۶۵ مورد، محوطه سازی ۱۵ مورد، دپوی مصالح ۳۰ فقره و استخر به تعداد ۱۲ مورد قلع و قمع شدند.