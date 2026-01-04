پخش زنده
کارکنان یک واحد صنعتی در نیشابور، به مناسبت ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)، ۱۰۰ واحد خون اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست پایگاه انتقال خون نیشابور گفت: چهارمین دوره اهدای خون کارکنان مجتمع فولاد خراسان با مشارکت سازمان انتقال خون برگزار شد که اقدامی انسان دوستانه در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی شرکت محسوب میشود و با هدف کمک به تأمین ذخایر خونی استان خراسان رضوی به اجرا درآمد.
دکتر سمانه مسرور افزود: در این دوره، پایگاه انتقال خون نیشابور با همکاری معاونت سرمایههای انسانی و سازماندهی و به ویژه واحد HSE مجتمع فولاد با استقرار تیم تخصصی و فراهمسازی تمهیدات لازم، امکان اهدای خون را در محیط کار برای کارکنان فراهم کرد.
وی با بیان اینکه این اقدام نقش مؤثری در تسهیل مشارکت داوطلبانه و افزایش دسترسی کارکنان به این اقدام خیرخواهانه داشت، به اهمیت راهبردی اهدای خون اشاره کرد و گفت: خونهای اهدایی در سه حوزه اصلی اورژانسی، جراحی و بیماران خاص مصرف میشود که در موارد اورژانسی مانند تصادفات و خون ریزیهای شدید، تزریق خون نقشی حیاتی دارد و در جراحیها نیز خون از پیش رزرو شده مورد استفاده قرار میگیرد.
مسرور با تأکید بر نیاز مستمر بیماران خاص به فرآوردههای خونی هم افزود: بیمارانی مانند مبتلایان به تالاسمی و هموفیلی بهصورت دائمی به خون و فرآوردههایی نظیر پلاکت، پلاسما و کرایو نیاز دارند؛ بهویژه کرایو که یکی از فرآوردههای مهم و ضروری برای بیماران هموفیلی به شمار میرود.
سرپرست پایگاه انتقال خون نیشابور همچنین با اشاره به جایگاه این پایگاه در سطح استان گفت: پایگاه انتقال خون نیشابور جزو پایگاههای درجه یک استان محسوب میشود و نقش مؤثری در تأمین نیاز مراکز درمانی منطقه ایفا میکند.
در چهارمین دوره استقرار واحد سیار انتقال خون در فولاد خراسان، حدود ۱۲۰ نفر از کارکنان مجتمع برای اهدای خون مراجعه کردند که پس از انجام معاینات پزشکی و احراز شرایط اهدای خون، مجموعا ۱۰۰ واحد خون اهدا شد.