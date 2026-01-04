رئیس اداره نظارت بر فرآورده‌های طبیعی سنتی و شیر خشک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: سهمیه بندی شیر خشک در کشور بر اساس موالید استان است که با توجه به پراکندگی جمعیت در خراسان جنوبی نیاز به بازنگری دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره نظارت بر فرآورده‌های طبیعی سنتی و شیر خشک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما وضعیت موجودی شیر خشک در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: شیر خشک با برند‌های مختلف در استان به مقدار لازم موجود است.

هنرمند افزود: برند آپتامیل رگولار به صورت مقطعی به دلیل کمبود تولید، با کمبود مواجه است که با توجه به به اینکه فرمولاسیون همه شیر خشک‌ها مانند یکدیگر است توصیه می شود تغذیه نوزاد زیر نظر پزشک و به صورت تدریجی، به برند‌های موجود تغییر یابد.

وی گفت: شیر خشک به میزان مورد نیاز در استان موجود است.