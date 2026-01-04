به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی گرامی شیرازی با اشاره به اهمیت راهبردی تأمین گاز در روز‌های سرد سال گفت: تولید مستمر و پایدار گاز مطابق با تعهدات شرکت ملی گاز ایران، اولویت نخست پالایشگاه دوازدهم است و در این مسیر، تمامی الزامات اچ‌اس‌ای به‌صورت دقیق و بدون وقفه اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه حمایت از سازندگان داخلی به‌عنوان یک سیاست کلان و راهبردی در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال شده است، افزود: پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی با اتکا به ظرفیت شرکت‌های داخلی فعال در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات پالایشگاهی، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، توانسته است گام‌های مؤثری در مسیر خودکفایی، پایداری تولید و کاهش وابستگی بردارد.

مدیر پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی، دانش فنی، خلاقیت و اقدامات نوآورانه کارکنان و متخصصان این مجموعه را از مهم‌ترین عوامل تحقق دستاورد‌های اخیر دانست و گفت: بهره‌گیری حداکثری از توان داخلی و ظرفیت‌های بومی، افزون بر ارتقای بهره‌وری عملیاتی، نقش بسزایی در افزایش قابلیت اطمینان واحد‌های فرآیندی و استمرار تولید ایفا کرده است.

گرامی با تشریح عملکرد تولیدی این پالایشگاه گفت: در ۹ ماهه سال جاری، بیش از ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین در پالایشگاه دوازدهم تولید و به خطوط سراسری انتقال گاز کشور ارسال شده است که سهم قابل توجهی در تأمین پایدار گاز مصرفی بخش‌های خانگی و صنعتی داشته است.

وی افزود: در این بازه زمانی، بیش از ۳۴۴ هزار و ۶۰۰ تن اتان، ۳۵۰ هزار و ۳۰۰ تن پروپان و بیش از ۲۶۰ هزار تن بوتان در این پالایشگاه تولید شده که نشان‌دهنده عملکرد پایدار، منظم و قابل اتکای واحد‌های فرآیندی است.

مدیر پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی همچنین از ثبت عملکرد قابل توجه در بخش میعانات گازی خبر داد و گفت: در ۹ ماه نخست امسال ۱۴۸ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه میعانات گازی در این پالایشگاه تولید شده است. افزون بر این، تولید ۸ هزار و ۸۰۰ تن گوگرد دانه‌بندی‌شده نیز نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید و تحقق الزامات زیست‌محیطی داشته است.

گرامی در پایان تأکید کرد: پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی با ثبت این رکورد‌ها و دستاوردها، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی کشور تثبیت کرده و با تداوم این روند، آمادگی کامل برای عبور موفق و پایدار از پیک مصرف گاز در فصل زمستان را دارد.