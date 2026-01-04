مدیرکل امور عشایر خوزستان گفت: ۱۳۰ کیلومتر از مسیر‌های عشایری مناطق دزپارت، مسجدسلیمان و ایذه که در بارندگی‌های اخیر مسدود شده بودند، بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید اسکندر موسوی‌زاده با اشاره به آخرین وضعیت مسیر‌های عشایری در پی بارندگی‌های شدید اخیر اظهار کرد: مسیر عشایری پل آبدوغ در شهرستان دزپارت با تلاش کارکنان اداره امور عشایر این شهرستان اصلاح و بازگشایی شد.

وی افزود: این مسیر عشایری به طول ۴۰ کیلومتر است و در این منطقه ۱۰۰ خانوار عشایری زندگی می‌کنند که با اصلاح و بازگشایی این مسیر، عبور و مرور آنها تسهیل شده است.

موسوی‌زاده ادامه داد: مسیر‌های عشایری زیرکوه و روزگ در شهرستان دزپارت به طول ۱۵ کیلومتر بازگشایی شدند که با اصلاح آنها عبور و مرور ۲۰ خانوار عشایری تسهیل شد.

وی بیان کرد: همچنین طی روز‌های اخیر مسیر‌های عشایری دامنه آسماری تنگ بید و چال گورو مسجدسلیمان به طول ۲۰ کیلومتر با تلاش کارکنان اداره امور عشایر این شهرستان بازگشایی شدند؛ در این مناطق عشایری ۵ خانوار عشایری زندگی و امرار معاش می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به دیگر مسیر‌های مسجدسلیمان گفت: مسیر‌های عشایری تنگ پل به قلعه مدرسه و قلعه مدرسه به قلعه گره به طول ۲۷ کیلومتر که مسیر تردد ۳۰ خانوار عشایری بوده است، اصلاح و بازگشایی شدند.

مدیرکل امور عشایر خوزستان اظهار کرد: همچنین مسیر عشایری تکاب به شهولی شهرستان مسجدسلیمان به طول ۸ کیلومتر که مسیر تردد تردد ۱۵ خانوار عشایری است اصلاح و بازگشایی شد.

موسوی‌زاده افزود: در این مدت مسیر عشایری ممبین از توابع بخش سوسن در شهرستان ایذه به طول ۲۰ کیلومتر که مسیر عبور و مرور ۱۷۰ خانوار عشایری است با تلاش کارکنان اداره امور عشایر اصلاح و بازگشایی شد.