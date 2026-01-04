مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی با اشاره به اتصال بیش از ۹۵ درصد روستاهای استان به اینترنت پرسرعت افزود: این امر می تواند در برگزاری هرچه بهتر انتخابات آتی شوراها و پوشش آنلاین آن موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ قاسم جلیلی‌نژاد روز یکشنبه در نشست کمیته ارتباطات ستاد انتخابات استان با اشاره به اینکه این رقم در آغاز فعالیت دولت سیزدهم کمتر از ۹۰ درصد بود، افزود: با تلاش‌های صورت گرفته، در مدت فعالیت دولت فعلی ۲۰۰ روستا به جمع روستاهای دارای اینترنت پرسرعت اضافه شدند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه احراز هویت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به شکل کاملا الکترونیکی برگزار می شود، در تلاش هستیم تا به بهترین شکل شبکه پایداری را برای استان فراهم کنیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی همچنین تصریح کرد: از تمام ظرفیت حوزه ارتباطات استان و اپراتورها در پوشش آنلاین انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها استفاده می‌شود.

وی در ادامه از اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها در سراسر کشور و استان خبر داد و گفت: در این زمینه، آذربایجان‌غربی توانسته رتبه سوم کشوری را از نظر پوشش به خود اختصاص دهد.