پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق فرهنگ غدیر، گفت: درک این پدیده فرهنگی بدون شناخت تقابلی و رجوع به متن اصیل ممکن نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در کنگره بینالمللی «راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج نهجالبلاغه» که در سالن سردار شهید سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی ساری برگزار شد، با تأکید بر آداب و سنن اجتماعی واقعه غدیر گفت: ترویج فرهنگ غدیر منوط به شناخت دقیق و عالمانه این فرهنگ است.
وی با بیان اینکه نخستین مسیر شناخت، «شناخت از طریق تقابل» است، افزود: باید دانست فرهنگ غدیر با چه جریانهایی ناسازگار است؛ این فرهنگ در تضاد مطلق با شرک، جاهلیت و اسلامِ منهای اهلبیت قرار دارد.
نماینده ولیفقیه در مازندران گفت: فرهنگ اموی که خلافت را به سلطنت و اشرافیت تبدیل کرد و در ادامه فرهنگ عباسی و نظامهای شاهنشاهی، در تقابل آشکار با غدیر بودند و امروز نیز جریانهای الحادی چپ، تفکرات لیبرالیستی و کاپیتالیستی و اندیشه سکولاریسم، در تعارض با این فرهنگ الهی قرار دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رویکرد دوم شناخت، گفت: شناخت از طریق متن اصلی، مسیر دوم فهم فرهنگ غدیر است و برای دستیابی به این شناخت باید به متون اصیلی رجوع کرد که این فرهنگ از آنها نشأت گرفته است.
وی نهجالبلاغه را مهمترین منبع این حوزه دانست و یادآور شد: هرچند قرنها از نهجالبلاغه بهره بردهایم، اما این کتاب تمام کلام امیرالمؤمنین(ع) را در بر ندارد و بخشی از سخنان حضرت یا تقطیع شده یا نقل نشده است.
آیتالله محمدی لائینی افزود: تدوین کتاب «تمام نهجالبلاغه» توسط آیتالله موسوی، پاسخی علمی و تاریخی به این خلأ است؛ اثری که حاصل قریب به ۳۰ سال پژوهش و مطالعه بیش از ۸۰ هزار جلد کتاب در کتابخانههای مختلف جهان است.
وی با اشاره به حجم این اثر گفت: کتاب «تمام نهجالبلاغه» با بیش از هزار و ۵۰۰ صفحه، نسبت به نسخه مشهور نهجالبلاغه افزایش چشمگیری دارد و یادگاری ماندگار در تبیین فرهنگ علوی به شمار میرود.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان خاطرنشان کرد: آیتالله موسوی یادگاری پایدار و ماندگار، همسنگ با عظمت نهجالبلاغه، از خود به جای گذاشتهاند.
گزارش از حامد گلی