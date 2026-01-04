جوان استان چهارمحال و بختیاری بهترین گلر نیم‌فصل اول لیگ دسته یک فوتبال کشور شد.

جوان چهارمحال و بختیاری بهترین گلر نیم‌فصل اول لیگ دسته یک فوتبال

جوان چهارمحال و بختیاری بهترین گلر نیم‌فصل اول لیگ دسته یک فوتبال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: نیما ملایی دروازه بان تیم فرد البرز، عنوان بهترین گلر نیم‌فصل اول لیگ دسته یک فوتبال کشور را کسب کرد.

حسین زمانی افزود: این دروازه‌بان سابقه حضور در تیم های قشقایی شیراز، نیروی زمینی، پارس جنوبی جم، مس شهربابک و مس رفسنجان را دارد.

به گفته وی نیما ملایی با حضور در تیم منطقه میانکوه و کسب مقام اول کشور در مسابقات آموزشگاهی و قهرمانی لیگ دسته یک فوتبال استان با تیم پارسه هلیساد پا به این عرصه گذاشته است.