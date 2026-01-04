پخش زنده
ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی فوتبال ازبکستان برای حضور در آزمایشهای پزشکی و امضای قراداد با سرخ پوشان امروز وارد تهران میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی فوتبال ازبکستان، پس از توافق با مدیران باشگاه پرسپولیس، امروز (یکشنبه) وارد تهران میشود تا آزمایشهای پزشکی خود را پشت سر بگذارد و به طور رسمی قراردادش را با سرخ پوشان امضا کند.
سرگیف که با پایان قراردادش با پاختاکور ازبکستان راهی پرسپولیس میشود، قراردادی به مدت یکونیم سال با سرخپوشان امضا خواهد کرد. پیگیریها حاکی از آن است که مذاکرات بین سرگیف و مدیران باشگاه پرسپولیس به مرحله نهایی و توافق رسیده است، اما نکته جالب رقم قرارداد این بازیکن ازبکستانی است.
رقم قرارداد ایگور سرگیف ۳۳ ساله با باشگاه پرسپولیس برای یکونیم فصل، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود. این در حالی است که رقم قرارداد او در فصل گذشته با باشگاه پاختاکور ازبکستان حدود ۳۰۰ هزار دلار بوده و افزایش ۵ برابری قرارداد برای این بازیکن پا به سن گذاشته در پرسپولیس جای پرسش و تأمل دارد.