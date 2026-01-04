وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس جمهور، به ناموفق بودن طرح «دارویار» اشاره کرد و خواستار ثابت ماندن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو در سال ۱۴۰۵ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، عنوان داشت: با توجه به اینکه امکان حذف ارز ۲۸۵۰۰ دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است، خواهشمند است با توجه به تجربه ناموفق سال‌های اخیر در اجرای طرح دارویار، دستور فرمایید برای سال آینده نیز کماکان همین نرخ ارز برای دارو در نظر گرفته شود.