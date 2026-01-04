\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0631\u06cc\u0647 \u0635\u0646\u0639\u062a \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u062e \u06af\u0641\u062a: \u06f5\u06f0\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0627\u0631\u0632 \u0647\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u0648\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0646\u0639\u062a \u062f\u0631\u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n