به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان اشنویه گفت: برای نجات پنج نفر از افراد متردد غیرمجاز مرزی که در ارتفاعات برفی ناویه‌خان در مرز ایران و عراق گرفتار شده‌اند، عملیات امدادرسانی به‌صورت ترکیبی و با استفاده از بالگرد و تیم‌های زمینی درحال برنامه‌ریزی است.

عبدالسلام مام‌عزیزی افزود: چند روزی است که پنج نفر از اهالی روستای میرآباد، هنگام تردد غیرقانونی در مناطق کوهستانی ناویه‌خان، به دلیل بارش سنگین برف و کولاک شدید در ارتفاعات محاصره شده‌اند.

مام‌عزیزی تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم برای اعزام تیم‌های امدادی از طریق بالگرد تا نزدیکی مرز و ادامه عملیات به‌صورت زمینی انجام شده است و درصورت مساعد شدن شرایط پروازی، این عملیات امروز آغاز می‌شود.

وی، با بیان اینکه افراد با نیرو‌های امدادی در تماس هستند و موقعیت دقیق آنها مشخص شده است، گفت: آنان اکنون در یک جان‌پناه کوهستانی پناه گرفته‌اند و توصیه‌های ایمنی لازم به آنها داده شده، اما ذخیره غذایی‌شان رو به پایان است.

مام‌عزیزی افزود: تیم‌های هلال‌احمر و اورژانس هوایی آماده عملیات نجات هستند، اما شرایط جوی نامناسب در منطقه ناویه‌خان فعلاً مانع از پرواز بالگرد شده است.

فرماندار شهرستان اشنویه، از ساکنان مناطق مرزی و کوهستانی خواست از هرگونه تردد غیرضروری در نواحی برفگیر خودداری کنند، زیرا همچنان خطر کولاک و ریزش بهمن وجود دارد.