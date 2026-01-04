معاون وزیر بهداشت در یزد: با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، در حال حاضر، با کمبود ۵۰ هزار تخت خوابگاهی در کشور مواجه هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت در دیدار با مسئولان و کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی، در حال حاضر، با کمبود ۵۰هزار تخت خوابگاهی در کشور مواجه هستیم.

دکتر مسعود حبیبی افزود: طی هشت ماه گذشته، پیگیری و تلاش مستمر جهت تکمیل ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمه ساخته در مجموعه‌های مختلف دانشگاهی صورت گرفته و امیدواریم با تخصیص بودجه مناسب، این تخت‌ها هر چه زودتر بهره برداری شوند.

وی با اشاره به اینکه معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت به ۱۷ همت بودجه جهت اقدامات و فعالیت‌های خود نیازمند است اظهار امیدواری کرد: با حمایت‌های خیرین و دریافت بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه و نهاد‌های مرتبط، گام موثری در رفع نیاز‌های این معاونت برداشته شود.

دکتر حبیبی همچنین از اختصاص مبلغ قابل توجه به معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یزد از محل دریافت یک و نیم همت اعتبارسازمان برنامه و بودجه خبرداد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش ضریب نفود مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی دانشجویی تاکید کرد و گفت: مسئولان و کارشناسان حوزه فرهنگی و دانشجویی باید بستر مشارکت دانشجویان را فراهم کنند.

دکتر حبیبی ادامه داد: ترغیب دانشجویان به مشارکت فعال، تقویت مهارت ارتباطی در زمان دانشجویی، آموزش همدلی و تاب آوری باید در حوزه فرهنگی دانشجویی صورت گیرد چرا که خروجی نهایی این اقدامات، ارائه خدمت درمانی مناسب بر بالین بیمار پس از مهارت آموزی و آغاز خدمت رسانی در حرفه پزشکی، پرستاری و … می‌باشد.