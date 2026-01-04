به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، پایتخت نشینان افغانستان دخالت ترامپ را توطئه‌ای برای سلب امنیت منطقه خواندند و دخالت‌های ترامپ در امور داخلی ایران را محکوم کردند.

فضل ممتاز از فعالان مسایل سیاسی افغانستان نیز اظهارات اخیر رییس جمهور آمریکا را احمقانه و بر خلاف قواعد بین المللی خواند و گفت: استکبار ستیزی در خون و فطرت ایرانیان است.

مردم افغانستان زخم خورده از ۲۰ سال اشغالگری آمریکا و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم آمریکا در امور کشورشان هستند و با گوشت و استخوان خود درک کرده‌اند که آمریکا هیچگاه خیرخواه ملت‌ها نبوده است...