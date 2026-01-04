چهارمین دور رقابت‌های لیگ کاراته وان استان فارس با معرفی برترین‌ها در بخش‌های مختلف به پایان رسید .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،چهارمین دور رقابت‌های لیگ کاراته وان استان فارس با معرفی برترین‌ها در بخش‌های مختلف به پایان رسید .

در این پیکار‌ها که با عنوان جام ستارگان برگزار شد، در بخش سبک‌های برتر نیز شیتوریو اینویی‌ها عنوان نخست را به دست آورد، شوتوکان JKS دوم شد و شوتوکان WSKF در جایگاه سوم ایستاد.

در بخش مربیان برتر، اساتید مجتبی مدیح جهرمی، سیدمحمد زارع و یوسف مشکل‌گشا به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

لیگ کاراته وان استان فارس برای نخستین بار در سه مرحله مقدماتی و یک مرحله پایانی با عنوان جام ستارگان برگزار شد. نفرات برتر این رقابت‌ها به پیکارر‌های کشوری و انتخابی تیم ملی اعزام می‌شوند