به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سیاوش ارجمندزاده اظهار داشت: مانور جست‌و‌جو و نجات در مقیاس بزرگ، در راستای الزامات ملی و بین‌المللی، همچنین منطبق با اهداف کمیته حمل و نقل دریایی در زمینه آمادگی در زمینه‌ی اجرای بهینه‌ی طرح تسهیل سفر‌های دریایی ویژه ایام نوروز ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: سناریوی این مانور براساس ارزیابی ریسک منطقه صورت گرفته و با توجه به تردد شناور‌های مسافربری در خطوط بوشهر به خارگ، خارگ به گناوه و بالعکس، طرح عملیاتی همکاری شناور‌های مسافری و مراکز جست‌و‌جو و نجات، همچنین طرح عملیاتی جست‌و‌جو و نجات در مقیاس بزرگ تدوین شده که برگزاری مانور‌ها زمینه ساز رفع کاستی‌ها و اجرای دقیق و بهینه طرح‌ها خواهد بود.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: در این مانور به دلیل ابعاد گسترده، سطوح بالای هماهنگی و همکاری عملیاتی و امنیتی را می‌طلبد که هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

ارجمندزاده افزود: براساس برنامه‌ریزی در سناریو، عملیات چندوجهی از جمله نجات افراد به آب افتاده، جستجوی افراد مفقود شده با استفاده از واحد‌های پروازی و دریایی، تخلیه اضطراری نفرات باقیمانده بر روی شناور سانحه دیده، عملیات تریاژ و خدمات نیاز پزشکی، کمک‌های اولیه و مراقبت‌های پزشکی، انتقال نجات یافتگان به مکان ایمن، برپایی درمانگاه صحرایی و خدمات پشتیبانی، پیش‌بینی و طراحی شده است.

ارجمندزاده گفت: سوانح در مقیاس بزرگ اگرچه از نرخ وقوع پایینی برخوردار هستند، اما تبعات اجتماعی، روانی، سیاسی و زیست محیطی زیادی را در پی خواهد داشت که می‌تواند به بحران و فاجعه انسانی منجر شود.

وی گفت: مطالعات کارشناسی و ارزیابی ریسک، تدوین و کاربست طرح‌های عملیاتی، آموزش و برگزاری مانور می‌تواند به پیشگیری و آمادگی نفرات کمک شایانی برساند.

ارجمندزاده افزود: نشست اولیه هماهنگی این مانور با حضور تمامی ارگان‌های مشارکت‌کننده طرح استانی جست‌و‌جو و نجات و طرح جست‌و‌جو و نجات در مقیاس بزرگ به میزبانی بندر بوشهر برگزار شد که هم‌اندیشی و اشتراک تجربه و دانش نهاد‌های مرتبط در این خصوص، از نکات حائز اهمیت و برجسته این نشست بود.