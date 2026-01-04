پخش زنده
پس از افتخارآفرینی های استادانِ دانشگاهِ محقق اردبیلی و آزاد اسلامیِ اردبیل، این بار نامِ استادی از دانشگاهِ آزادِ خلخال در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت، و بار دیگر توان علمی استان در عرصههای بینالمللی به نمایش گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل
این فهرستِ معتبر که بر اساس شاخصهایی همچون میزان استنادهای علمی، تأثیرگذاری پژوهشها و تولیدات علمی در پایگاههای بینالمللی تهیه میشود، جایگاه پژوهشگران برتر جهان را مشخص میکند.