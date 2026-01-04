پس از افتخارآفرینی های استادانِ دانشگاهِ محقق اردبیلی و آزاد اسلامیِ اردبیل، این بار نامِ استادی از دانشگاهِ آزادِ خلخال در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت، و بار دیگر توان علمی استان در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل پس از افتخارآفرینی های استادانِ دانشگاهِ محقق اردبیلی و آزاد اسلامیِ اردبیل، این بار نامِ استادی از دانشگاهِ آزادِ خلخال در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت، و بار دیگر توان علمی استان در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشته شد.

این فهرستِ معتبر که بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان استنادهای علمی، تأثیرگذاری پژوهش‌ها و تولیدات علمی در پایگاه‌های بین‌المللی تهیه می‌شود، جایگاه پژوهشگران برتر جهان را مشخص می‌کند.