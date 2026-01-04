پخش زنده
مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در استان سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان گفت: شهرستان سرخه بهعنوان ستاد آزمایش این طرح ملی در استان سمنان انتخاب شده و اجرای آن با رویکرد ترکیبی میدانی و ثبتیمبنا انجام میشود.
نادر مالکی با اشاره به آغاز دورههای آموزشی مرتبط با اجرای آزمایشی این سرشماری در شهرستان سرخه افزود: سرشماری پیشِرو با رویکردی جدید و مبتنی بر تلفیق دادههای میدانی و اطلاعات ثبتیمبنا اجرا میشود.
وی ادامه داد: شهرستان سرخه از جمله مناطقی است که در آن جمعآوری اطلاعات بهصورت ترکیبی، شامل مراجعه میدانی آمارگیران و بهرهگیری از دادههای ثبتی دستگاههای اجرایی انجام میشود و استان سمنان نیز بهعنوان یکی از استانهای پایلوت در اجرای این طرح ملی انتخاب شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان افزود: این سرشماریها از مهمترین اقدامات مرکز آمار ایران به شمار میروند که هر ۱۰ سال یکبار با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکنی برای برنامهریزیهای کلان کشور اجرا میشوند.
مالکی با مقایسه شیوههای اجرای سرشماری گفت: در سرشماری سال ۱۳۹۵، اطلاعات بهطور کامل از طریق حضور میدانی آمارگیران و مراجعه خانهبهخانه جمعآوری شد، اما در سرشماری ۱۴۰۵ تغییر رویکرد صورت گرفته و تولید اطلاعات بر پایه ترکیبی از دادههای میدانی و سامانههای ثبتیمبنا انجام خواهد شد.
در روش ثبتیمبنا، سامانههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی از جمله ثبت احوال، اداره پست، ثبت اسناد و برخی سامانههای آموزشی و دانشگاهی به یکدیگر متصل میشوند و بخش قابل توجهی از نیازهای آماری سرشماری نفوس و مسکن از این طریق تأمین خواهد شد.
اجرای مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ نقش مهمی در افزایش دقت، کیفیت و کارآمدی سرشماری نهایی دارد و به شناسایی نقاط ضعف و اصلاح فرآیندها پیش از اجرای سراسری کمک میکند.