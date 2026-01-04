به گزارش خبرگزاری صداوسیما ی مرکز کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، طبق روال چهار ساله گذشته، میزبان گردهمایی دانشجویی و فرهنگی با محوریت تبیین «مکتب سلیمانی» در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، به عنوان مجری اصلی این رویداد فرهنگی ملی، در مصاحبه‌ای اختصاصی با روابط عمومی دانشگاه، برنامه‌ریزی‌های این میزبانی گسترده را تشریح کرد.