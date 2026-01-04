پخش زنده
امروز: -
در روستای کوهستانی و پوشیده از برف کشکک رامیان، اعتکاف مادر دختری در فضای ساده مسجد در حال برگزاری است؛ جایی که سرمای هوا در برابر گرمای خلوت سهروزه مادران و دختران با خدا رنگ باخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اما آنچه این اعتکاف را متفاوت میکند، روایت مادران و دخترانی است که شانهبهشانه هم، پا به این سفر معنوی گذاشتهاند؛ سفری نه فقط در جغرافیای کوهستان، که در عمق دلها.
اینجا زمان جور دیگری میگذرد. نه عجلهای هست، نه اضطرابی برای فردا. ساعتها با صدای ورق خوردن قرآن و زمزمه دعا معنا پیدا میکند. مادر و دختر، کنار هم مینشینند، با هم دعا میخوانند، با هم سکوت میکنند و در این همراهی، پیوندی عمیقتر از همیشه شکل میگیرد؛ پیوندی که از جنس ایمان و آرامش است.
حجتالاسلام نادرپور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی رامیان میگوید:امسال در شهرستان رامیان، ۱۱۰۰ معتکف در ۱۶ مسجد حضور دارند که از این تعداد، ۱۰ مسجد روستایی در این برنامه شرکت کردهاند.