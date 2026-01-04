در سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، مراسم یادبود و بزرگداشت این سردار رشید اسلام، در مصلی الغدیر شهرستان تربت جام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم اقشار مختلف مردم شیعه و اهل سنت و علاقه‌مندان به راه و آرمان‌های شهید سلیمانی حضور داشتند.

حجت‌الاسلام شیخ حسین اسلامی، امام جمعه تربت جام در این مراسم، به بیان خدمات و مجاهدت‌های سردار سلیمانی در دفاع از امنیت کشور و مبارزه با تروریسم پرداخت و بر ضرورت ادامه مسیر او در ترویج وحدت و همبستگی میان اقوام و مذاهب تأکید کرد.

همچنین آیاتی از قرآن کریم، قرائت و یاد و خاطره شهید سلیمانی گرامی داشته شد.

در پایان حاضران در مراسم با شعار‌ها و نوای وحدت‌بخش، ارادت خود را به شهید سلیمانی ابراز و تأکید کردند که راه او همچنان چراغ راه ملت ایران و کشور‌های منطقه است.