



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، این رقابت ها به مدت یک روز در خانه تنیس روی میز فارس برگزار شد که پس از انجام ۱۱۰ بازی تیم جواد و عرفان یزدانبخش قهرمان شدند، تیم رضا و رامین شاه علی به مقام دوم دست یافتند و تیم‌های حمیدرضاو آسا سهرابی و تیم کریم وعباس ارد مشترکا سوم شدند.

همچنین در حاشیه برگزاری این رقابت‌ها تعدادی از قهرمانان تنیس روی میز استان به نمایندگی از سایر ورزشکاران از پدران خود تجلیل کردند.