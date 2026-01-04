به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در خصوص آتش‌سوزی یک ساختمان مسکونی ۶ طبقه گفت: ساعت ۲:۴۷ بامداد امروز وقوع یک مورد آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی به آدرس بزرگراه خرازی، مسیر غرب به شرق، خیابان هاشم‌زاده به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به‌همراه تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: محل آتش‌سوزی یک ساختمان مسکونی شش‌طبقه ۳۲ واحدی بود که در طبقه منفی یک آن پارکینگ قرار داشت. در این پارکینگ ۸ دستگاه خودرو سواری پارک شده بود که پنج دستگاه از خودرو‌ها دچار آتش‌سوزی با شدت‌های مختلف شده‌اند؛ به‌طوری‌که دو خودرو کاملاً شعله‌ور و دو خودرو به‌صورت نیمه‌سوخته بودند و سایر خودرو‌ها نیز دچار خسارت شده بودند. حجم دود و حرارت بسیار زیاد بود و نفوذ به کانون آتش دشوار انجام می‌شد.

ملکی بیان کرد: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب بلافاصله عملیات را آغاز کرده و موفق شدند آتش‌سوزی را مهار و اطفا کنند. مقدار زیادی دود به طبقات بالایی نفوذ کرده بود و تعدادی از ساکنان به پشت‌بام پناه برده بودند. برخی دیگر نیز در واحد‌های خود محبوس شده بودند که با کمک آتش‌نشانان به سلامت از ساختمان خارج شدند.

وی با اشاره به اینکه عملیات پس از ایمن‌سازی کامل محل و تخلیه دود در ساعت ۴:۵۵ بامداد به پایان رسید، افزود: در مجموع حدود ۵۰ نفر از ساکنان حاضر در ساختمان تخلیه شدند که بخشی با کمک نیرو‌های آتش‌نشانی و بخشی به‌صورت شخصی از محل خارج شدند. خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه مصدومیت یا تلفات جانی نداشت.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در پایان بر اهمیت وجود سیستم‌های اعلام و اطفای حریق در ساختمان‌های مسکونی تأکید کرد و گفت: این سیستم‌ها حتی در صورت نبود افراد در محل، می‌توانند با اعلام سریع حریق و اقدام اولیه برای مهار آتش، از گسترش خسارات جلوگیری کنند.