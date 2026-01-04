به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راهور استان از ارائه ۱۸ هزار و ۹۰۴ خدمت شامل شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و رسیدگی به تصادفات به شهروندان در یک هفته اخیر خبر داد.

سرهنگ خسروی افزود: تقدیر از ۱۰۰ راننده قانونمند با اهدای گل و کلاه ایمنی و توقیف ۲۲۸ وسیله نقلیه دارای تخلفات متعدد حادثه ساز از دیگر اقدامات انجام شده در هفته اخیر بود.

وی اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه دارای پلاک ناخوانا و مخدوش، صدای ناهنجار، چراغ زنون و شیشه دودی شامل اعمال قانون و رفع نقص ۴۵۲ وسیله نقلیه را از دیگر خدمات پلیس راهور در هفته اخیر برشمرد.

رئیس پلیس راهور استان همچنین از معرفی ۴۵ راننده به مراجع قضایی در هفته اخیر خبر داد.