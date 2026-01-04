بهرهبرداری از باغ بش شیراز تا فروردین سال ۱۴۰۵
از باغ بش شیراز تا اول فروردین سال ۱۴۰۵ بهرهبرداری می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از برگزاری جلسات تخصصی و پیگیریهای مستمر برای ساماندهی، حفظ و نگهداری باغ بش خبر داد و گفت: با انجام برآوردهای دقیق و اتخاذ تصمیمات کارشناسی، تلاش میکنیم این مجموعه ارزشمند از ابتدای فروردینماه با شرایط مطلوب و مناسب جهت شهروندان شیرازی آمادهسازی شود.
روحالله خوشبخت با اشاره به اهمیت ویژه این باغ بهعنوان یکی از فضاهای سبز ارزشمند شهر با کارکردهای متفاوت اکولوژیکی، تفرجگاهی و زیستمحیطی اظهار کرد: باغ بش به دلیل وسعت قابل توجه، تنوع گونههای گیاهی مثمر و غیرمثمر و شرایط خاص نگهداری، نیازمند تصمیمگیری فنی، کارشناسی و چندجانبه است.
وی افزود: در همین راستا و بهمنظور جلوگیری از هرگونه تصمیم شتابزده، جلسات متعددی با حضور مجموعه حراست، مدیران و کارشناسان حوزه خدمات شهری، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و سایر بخشهای ذیربط برگزار شده تا تمامی جوانب فنی، اجرایی و حقوقی موضوع بهصورت جامع بررسی شود.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این جلسات، شیوه حفظ و نگهداری باغ بش بوده است، تصریح کرد: در این جلسات دو رویکرد اصلی شامل اجرای عملیات بهصورت فهرستبهایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مزایا و چالشها با نگاه کارشناسی تحلیل شد.
خوشبخت ادامه داد: همچنین موضوع تفکیک برآورد هزینهها برای درختان مثمر و غیرمثمر بهعنوان یکی از نکات مهم مطرح شد؛ چراکه نوع نگهداری، میزان نیاز آبی و عملیات اجرایی در این دو بخش متفاوت بوده و لازم است در برآوردها و قراردادهای احتمالی بهصورت شفاف لحاظ شود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی شهرداری شیراز، صیانت از سرمایههای طبیعی شهر و جلوگیری از هرگونه آسیب به باغ بش است و به همین دلیل، تمامی تصمیمات پس از جمعبندی نظرات کارشناسان و در چارچوب صرفه و صلاح شهرداری اتخاذ خواهد شد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با اشاره به انجام برآوردهای اولیه بودجهای گفت: این برآوردها در حال نهایی شدن است و پیشبینی میشود با تأمین اعتبارات لازم و انتخاب شیوه اجرایی مناسب، عملیات حفظ و نگهداری باغ بش از ابتدای سال جدید با نظم و کیفیت بهتری دنبال شود.
خوشبخت همچنین ابراز امیدواری کرد: با تکمیل فرآیندهای کارشناسی و اداری، باغ بش از فروردینماه در شرایط مطلوب و مناسب در اختیار مردم شیراز قرار خواهد گرفت و شهرداری با جدیت، پیگیری مستمر و نظارت دقیق، این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال میکند.