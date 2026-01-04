به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کهگیلویه گفت: با شرکت ۳ هزار و ۵۰۰ نفر آئین معنوی اعتکاف در ۴۲ مسجد این شهرستان در حال برگزاری است.

حجت الاسلام مجید بهادری با بیان اینکه از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر آئین معنوی اعتکاف دو هزار نفر دانش آموز هستند که این آمار نسبت یه سال گذشته افزایش دوبرابری داشته است، افزود: از چهل و دو مسجد محل برگزاری اعتکاف در شهرستان کهگیلویه بیست و هفت مسجد شهری و پانزده مسجد روستایی است.

حجت الاسلام بهادری اضافه کرد: از مجموع هزار و ۶۴ نفر شرکت کننده بزرگسال در آئین معنوی اعتکاف امسال در شهرستان کهگیلویه ۸۶۴ نفر خانم و حدود ۲۰۰ نفر آقا هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده در آئین اعتکاف اضافه کرد: روزه، استغفار قرائت قرآن، سخنرانی، اقامه نماز جماعت، دعاخوانی و بیان احکام از جمله این برنامه ها است.