به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شهادت اخیر مرزبان فداکار «رحیم مجیدی‌مهر» در ارتفاعات مرزی بانه، بار دیگر نگاه‌ها را به سختی‌های کمتر دیده‌شده مرزبانی معطوف کرد؛ حادثه‌ای که نه در درگیری مسلحانه، بلکه در نبرد نابرابر با طبیعت رقم خورد و تصویر در دست شهید در آستان روز پدر، واکنش‌های بسیاری در میان کاربران فضای مجازی داشت.

سید مسعود علوی تبار، از شاعران کشور، در همین راستا تازه‌ترین سروده خود را به این شهید عزیز تقدیم کرد:

خوش به حال کشوری که مرزبان آن تو باشی

در جهان بر خود ببالد قهرمان آن توباشی

لشکر بیداد سرما گر چه می تازد چه باک است

خاک ما گرم است وقتی پاسبان آن تو باشی

آسمان جای کفن بر پیکر تو برف پوشاند

چون که می داند شهید جاودان آن تو باشی

خوش به حال قله های سربلند کوه وقتی

در نگاه چشم‌های آهوان آن تو باشی

خوش به حال سرزمینی کز نگاه گرم خورشید

در شکوه بی کرانش آسمان آن تو باشی

چار چوب استقامت از وجودت استوار است

خوش به حال پیکری که استخوان آن تو باشی

همت‌ طوفانی تو مرزها را در نوردید

خوش به حال کشوری که مرزبان آن تو باشی