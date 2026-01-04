به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد اعزامی کشورمان به رقابت‌های جام یاشاردوغو ترکیه به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته

۶۱ کیلوگرم: علی مومنی - اهورا خاطری

۶۵ کیلوگرم: مرتضی حاج ملا محمدی

۷۴ کیلوگرم: علی رضایی - علی کرمپور

۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان

۹۲ کیلوگرم: جواد فتح خانی

۹۷ کیلوگرم: عرفان علیزاده - ابوالفضل بابالو

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد

مربیان: فرید دژم خوی - یاسر طهماسبی - مهدی زلفخانی