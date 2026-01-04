ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی گفت: میزان صادرات از گمرک‌های این استان در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی با ۱۸ درصد افزایش به ۴ میلیارد و ۳۰۴ میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خالد جنگجو، ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی گفت: صادرات انجام‌شده از گمرکات آذربایجان‌غربی شامل کالاهای تولیدی استان و همچنین محصولات سایر نقاط کشور است که از طریق این مبادی صادر می‌شود.

به گفته وی میزان وزنی کالاهای صادراتی در ۹ ماهه امسال ۵ میلیون و ۲۹۰ هزار تن بوده که ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی اظهار داشت: از این میزان، ۲ میلیون و ۴۸ هزار تن مربوط به صادرات سایر استان‌ها از طریق گمرکات آذربایجان‌غربی بوده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۲ درصد افزایش و از نظر ارزش یک درصد کاهش نشان می‌دهد.

جنگجو همچنین درباره واردات افزود: طی امسال ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۸۶۱ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده که از نظر وزنی ۱۳ درصد و از نظر ارزش ۶ درصد کاهش داشته است.