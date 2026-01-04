پخش زنده
رییس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از یک میلیون و ۲۱۰ هزار فقره اعمال قانون برای موتورسیکلتسواران در سهماهه پاییز امسال خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این تخلفات مربوط به رفتارهای پرخطر و حادثهساز بوده که سهم مهمی در تصادفات شهری پایتخت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار موسوی پور با اشاره به مهمترین تخلفات ثبتشده افزود: استفاده نکردن از کلاه ایمنی با بیش از ۵۴۶ هزار فقره همچنان در صدر تخلفات قرار دارد؛ موضوعی که بیشترین نقش را در شدت جراحات و مرگومیر موتورسواران دارد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگبا بیان اینکه عبور از محل ممنوع با بیش از ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ فقره از دیگر تخلفات پرتکرار بوده است، گفت: عبور از خطوط ویژه نیز بیش از ۸۳ هزار و ۸۰۰ فقره ثبت شده که موجب اختلال در حرکت ناوگان حملونقل عمومی میشود.
وی تصریح کرد: پوشش یا مخدوشکردن پلاک با بیش از ۷۷ هزار و ۷۴۰ فقره از تخلفاتی است که معمولاً برای فرار از قانون انجام میشود و برخورد با آن با جدیت ادامه دارد. همچنین عبور یا توقف در پیادهرو با بیش از ۴۸ هزار فقره از تخلفاتی است که مستقیماً امنیت عابران پیاده را تهدید میکند.
سردار موسوی پور، با تأکید بر اینکه استفاده نکردن از کلاه ایمنی مهمترین عامل مرگومیر موتورسواران است؛ گفت: ضربه مستقیم به سر حتی در سرعتهای پایین میتواند منجر به آسیبهای جبرانناپذیر شود. عبور از محل ممنوع و خطوط ویژه باعث افزایش احتمال برخورد با خودروهای عبوری و اتوبوسهای تندرو میشود.