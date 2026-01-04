پخش زنده
رئیس هیئت اسکیت استان زنجان با اشاره به برگزاری مسابقات و جشنواره اسکیت استانی، از برگزاری مسابقات حرفهای اسکیت در زنجان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ یوسفیه با اشاره به استقبال ۴۰۰ نفری از مسابقات و جشنواره اسکیت استانی، گفت: با توجه به استقبال گسترده، برنامهریزی کردهایم در بهمنماه و همزمان با گرامیداشت دهه فجر، مسابقات حرفهای اسکیت را نیز برگزار کنیم.
وی افزود: هم اکنون تنها ملیپوش استان در رشته اسکیت، محمدامین حیدری است و اگر طبق برنامه پیش برویم و تلاش خود این ورزشکار هم استمرار داشته باشد، میتوانیم به کسب مدال در بازیهای آسیایی امیدوار باشیم که این موضوع افتخار و رکوردی مهم برای استان زنجان خواهد بود.
رئیس هیئت اسکیت استان زنجان با اشاره به اینکه در سالهای گذشته توجه کافی به قهرمانی در اسکیت نشده است، گفت: اسکیت همانند دوومیدانی دارای تنوع مدالی بالا است و محدود به رشته سرعت نیست. اگر برنامهریزی اصولی انجام شود، حتی در سطح المپیک نیز میتوان به کسب مدالهای متعدد فکر کرد، چرا که هر کدام از شاخههای اسکیت ظرفیت مدالآوری دارند.
یوسفیه با بیان اینکه آموزش و بازآموزی مربیان و داوران نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: تلاش میکنیم با تقویت آموزش و آمادهسازی زیرساختها، مسیر رشد اسکیت استان را هموار کنیم.
وی درباره مشکلات زیرساختی این رشته، هم گفت: در سطح استان پیست اسکیت استاندارد نداریم و تنها پیست مسطح موجود در مجموعه ورزشی انقلاب است که پس از سالها با تخصیص اعتبار و آسفالتریزی مجدد، به شرایط نیمهحرفهای رسیده است.
رئیس هیئت اسکیت استان زنجان از برنامهریزی این هیئت برای حضور در لیگ برتر اسکیت خبرداد.