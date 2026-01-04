به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ دکتر افشین دلشاد گفت: غربالگری کم‌کاری تیروئید نوزادان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیشگیری از معلولیت‌های غیرقابل برگشت در بدو تولد است و این خدمت در دانشگاه در حال اجراست.

وی با اشاره به پوشش مناسب این برنامه در جمعیت تحت پوشش افزود: در حال حاضر خدمت غربالگری کم‌کاری تیروئید نوزادان در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی از طریق ۵۱ مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و ۲ بیمارستان به مردم ارائه می‌شود.

دلشاد افزود: در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۱۱ هزار و ۵۴۷ نوزاد غربالگری شده، تعداد ۱۰۷ نوزاد مبتلا به کم‌کاری تیروئید شناسایی شدند و در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ نیز از میان ۵ هزار و ۱۵۸ نوزاد غربالگری شده، ۴۴ نوزاد مبتلا تشخیص داده شدند که پس از تشخیص نهایی، همگی تحت درمان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه کم‌کاری تیروئید نوزادان به هر علت ناشی از کمبود هورمون تیروکسین در بدن نوزاد ایجاد می‌شود، گفت: این بیماری در بدو تولد معمولاً علامت مشخصی ندارد و بهترین و مطمئن‌ترین راه شناسایی بیماران، انجام غربالگری نوزادان است.

وی با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری تصریح کرد: اگر بیماری به‌موقع تشخیص داده نشود یا درمان دیر آغاز شود و یا کنترل مناسبی نداشته باشد، نوزاد دچار عقب‌ماندگی ذهنی می‌شود که عارضه‌ای جدی و غیرقابل برگشت است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، کمبود ید، ازدواج‌های فامیلی، ابتلای مادر به بیماری‌هایی مانند مشکلات تیروئید، دیابت و فشارخون بالا در دوران بارداری، پره‌اکلامپسی، افزایش ید در بدن، مصرف بتادین برای ضدعفونی در دوران بارداری، زایمان یا ناف نوزاد، مصرف برخی دارو‌های حاوی ید مانند شربت‌های اکسپکتورانت و مصرف بعضی دارو‌ها توسط مادر را از جمله علل بروز کم‌کاری تیروئید نوزادان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: نوزادان مبتلا در بدو تولد معمولاً بدون علامت هستند و علائم بیماری به‌تدریج ظاهر می‌شود، در حالی که عدم تشخیص به‌موقع می‌تواند منجر به عوارض جدی مانند عقب‌ماندگی ذهنی، کوتاهی قد و کم‌شنوایی شود.

دلشاد با تأکید بر نقش کلیدی غربالگری گفت: به دلیل نداشتن علائم مشخص در روز‌های اول تولد، انجام غربالگری در سنین ۳ تا ۵ روزگی اهمیت بسیار زیادی دارد و تنها راه تشخیص به‌موقع بیماری و پیشگیری از عوارض آن است.

وی با تشریح روند انجام غربالگری بیان کرد: در این روش، نمونه خون از پاشنه پای نوزاد در روز‌های سوم تا پنجم تولد روی برگه گاتری در مراکز منتخب اخذ می‌شود و نمونه‌ها در همان روز و از مناطق دوردست استان حداکثر ظرف کمتر از ۴۸ ساعت به آزمایشگاه رفرنس معاونت بهداشت ارسال می‌شود تا فرآیند تشخیص و درمان بدون اتلاف زمان انجام شود.