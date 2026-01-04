به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت:در استان ۳۸۱ اعتکاف دانش آموزی در ایام البیض در حال برگزاری است.

حجت الاسلام مهدی فوقی افزود: مراسم معنوی اعتکاف همچنین در ۱۵ مسجد شهری و روستایی شهرستان فریدونشهر در حال برگزاری است و امسال بیش از هزار نفر در مراسم معنوی اعتکاف این شهرستان حضور دارند.

وی گفت: حدود ۷۰۰ نفر از شرکت کنندگان در مراسم معنوی اعتکاف فریدونشهر دانش آموزان پسر و دختر هستند.