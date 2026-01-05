معرفی یکی از منتخبان جشنواره اسوه بسیج کهگیلویه و بویراحمد
پایگاه بسیج شهدای شرف آباد به عنوان منتخب جشنواره بسیج کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسؤل هماهنگ کننده فرماندهی سپاه فتح استان جشنواره اُسوه را به مثابه آینهای تمامنما از ظرفیتهای چندبعدی، خلاقیتهای بیبدیل، روحیه خیرخواهی مستمر و اصالت تاریخی مردم استان که زیر سایه پرچم بسیج به فعلیت درآمده است. سرهنگ فرضی زاده افزود: جوانان بسیجی کهگیلویه و بویراحمد ثابت کردند که این استان، که مهد تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی است، نه تنها در میراث گذشته، بلکه در میدان عمل، کارآفرینی و ابتکارات نوین نیز تواناییهای شگرفی برای عرضه دارد. وی ادامه داد: پایگاههایی که دارای عملکرد قلهای و حرکت رو به رشد و تعالی در راستای سند بالادستی بسیج بودهاند، توسط ارزیابان به صورت میدانی و با نظرسنجی از مردم محلات مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند. مسؤل هماهنگ کننده فرماندهی سپاه فتح استان از موفقیت پایگاه مقاومت بسیج شهدای شرف آباد خبر داد و گفت: بسیج در دوران هشت سال دفاع مقدس و همچنین در «جنگ ۱۲ روزه» توانست محاسبات و برنامهریزیهای دشمن را برهم بزند. سرهنگ فرضی زاده با اشاره به اینکه منظور از بسیج تنها افراد دارای کارت عضویت نیستند، بلکه همه کسانی که به میهن عشق میورزند، بسیجی محسوب میشوند افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد بودیم که بسیاری از مردم، حتی بدون آموزش نظامی و از اقوام، مذاهب و ادیان مختلف، برای دفاع از کشور اعلام آمادگی کردند. وی اضافه کرد: پایگاه شهدای شرف آباد یاسوج در زمینه فعالیت های گروه جهادی مدافعان حرم، کمک به افراد نیازمند، صندوق قرض الحسنه، توزیع بسته های معیشتی، کارهای عمرانی، سرزنی به خانه سالمندان، ثبت نام ایتام درباشگاهای رزمی به صورت رایگا، کمک به پاکبانان شهرداری، انجام کارهای عملیاتی و اجرای کارهای فرهنگی از جمله یادواره شهدا ارزیابی و حائز رتبه برتر شد.
