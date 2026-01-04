سازمان‌های مردم نهاد مالزیایی، برخی سیاستمداران، فعالان و روشنفکران، حملات نظامی و ربودن رئیس جمهور ونزوئلا را به شدت محکوم کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور این گروه‌ها و شخصیت‌ها با انتشار بیانیه‌ای این حمله را مصداق بارز یک تجاوز نظامی، مداخله غیرقانونی، و تعرضی مستقیم به حاکمیت و استقلال سیاسی یک دولت عضو سازمان ملل متحد دانستند.

در این بیانیه ذکر شده که چنین رفتاری بنیان‌های نظم بین‌المللی را تضعیف کرده و حقوق بین‌الملل را به ابزاری گزینشی تقلیل می‌دهد که صرفاً علیه کشور‌های ضعیف‌تر اعمال می‌شود.

در ادامه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده سازوکار‌های فوری پیشگیرانه در منشور ملل متحد را فعال و از دیوان بین‌المللی دادگستری هم خواستند موارد نقض حقوق بین‌الملل را بررسی کند.

در این بیانیه ضمن اعلام همبستگی با مردم ونزوئلا از جامعه بین‌المللی خواستند به گونه‌ای قاطع و مؤثر واکنش نشان دهد تا از فروپاشی نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد جلوگیری شود.