معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت:با تلاش راهداران راه ارتباطی ۸۶۵ روستای استان بازگشایی شده و هم اکنون نیز عملیات بازگشایی راه ارتباطی ۱۲۴ روستا در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ولی پورمحمد با بیان اینکه در جریان بارش برف و کولاک هفته گذشته راه ارتباطی ۹۸۹ روستای استان بسته شده بود گفت: با تلاش راهداران راه ارتباطی ۸۶۵ روستا بازگشایی شده و هم اکنون نیز عملیات بازگشایی راه ارتباطی ۱۲۴ روستا در جریان است.

وی گفت:این روستا‌ها در مناطق کوهستانی شهرستان‌های چاراویماق و هوراند واقع هستند.

وی افزود:با وجود تلاش راهداران برای بازگشایی راه‌های روستایی استان کولاک و برف موجب بسته شدن مجدد راه‌های آن‌ها شده است که با توجه به گزارش اداره کل هواشناسی استان مبنی بر فروکش کردن کولاک برف و پایداری جو تا پایان هفته راه ارتباطی این روستا‌ها نیز تا فردا بازگشایی می‌شود.

وی اظهار کرد:در جریان عملیات راهداری زمستانی هفته گذشته ۳۱ هزار و ۶۵۷ کیلومتر باند از راه‌های اصلی و ۲ هزار و ۲۴۷ کیلومتر باند از راه‌های روستایی استان برف روبی و نمک پاشی شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در این عملیات ۱۲ هزار و ۴۶۶ تن نمک و شن برای جلوگیری از لغزندگی جاده‌ها مورد استفاده قرار گرفت اظهار کرد:در زمان کنونی تمامی راه‌های شریانی، اصلی و فرعی استان باز بوده و تردد در آن‌ها در جریان است.

پورمحمد ادامه داد: در عملیات زمستانی هفته گذشته راهداران به یک هزار و ۱۵۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک امدادرسانی کرده و آن‌ها را به مسیر اصلی خود هدایت کردند و در این عملیات از یک هزار و ۸۹۹ دستگاه خودروی امدادرسان استفاده شد.

وی با بیان اینکه در عملیات زمستانی اداره کل راهداری استان یک هزار و ۲۳۷ نفر از پرسنل این اداره کل و راهداران شرکت کردند یادآور شد:در عملیات برف روبی و نمک پاشی راه‌های ارتباطی استان نیز از ۳۹۷ دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین این اداره کل استفاده شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت:به هنگام بارش برف و کولاک، رانندگان از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و سردسیر استان خودداری کنند و در صورت ضرورت خودروی خود را به زنجیرچرخ و امکانات زمستانی مجهز کنند.

پورمحمد از مسافران و رانندگان خواست پیش از عزیمت به جاده‌ها از طریق تلفن گویای ۱۴۱ یا اپلیکیشن ۱۴۱ و وب سایت http://www.۱۴۱.ir از وضعیت راه‌ها و شرایط آب و هوایی استان اطلاع کسب کنند.