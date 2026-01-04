پخش زنده
در روزهایی که بارش سنگین برف، راههای ارتباطی بسیاری از روستاهای استان کردستان را مسدود کرده و سرمای شدید، زندگی را برای ساکنان این مناطق دشوار ساخته بود، تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی بار دیگر امید را به دلها بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به دنبال این شرایط جوی سخت، با همت نیروهای امدادی و خدماترسان، ۱۹ مادر باردار و ۳ بیمار دیالیزی از مناطق برفگیر استان نجات یافته و به مراکز درمانی منتقل شدند. با این حال، عملیات امدادرسانی همچنان ادامه داشت؛ چرا که مادری باردار و نوزاد بیمارش در روستای «سوله» از توابع شهرستان سقز، به دلیل انسداد کامل راههای دسترسی، همچنان در محاصره برف باقی مانده بودند.
شرایط نامساعد جوی، سرمای شدید و بسته بودن مسیرها، جان این مادر و نوزاد را بهشدت تهدید میکرد و تلاشهای سهروزه تیمهای امدادی برای دسترسی به این روستا با دشواریهای فراوان همراه بود.
در این میان، آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان، با حضور میدانی و بیواسطه، شخصاً ظهر روز جمعه به منطقه اعزام شد.
وی با حضور در روستای سوله و در دل برف، دستور بسیج تمامی امکانات امدادی و لجستیکی را صادر کرد و بهصورت لحظهبهلحظه بر روند عملیات نجات نظارت مستقیم داشت.
استاندار کردستان در کنار نیروهای امدادی و خدماترسان ماند تا سرانجام عملیات نجات با موفقیت انجام شد و مادر باردار و نوزاد وی به مرکز درمانی منتقل شدند.
بر اساس گزارشها، این مادر و نوزاد هماکنون در بیمارستان شفا سقز بستری هستند. حال عمومی مادر مساعد اعلام شده، اما نوزاد به دلیل شرایط جسمی، تحت مراقبتهای ویژه قرار دارد و کادر درمانی در حال انجام اقدامات لازم برای بهبود وضعیت وی هستند.