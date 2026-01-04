پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی گفت:محل نگهداری و فروش دستگاههای فلزیاب و طلایاب در ارومیه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا مظفرینسب ادامه داد: در بازرسی از این محل ۲۳ عدد انواع دستگاههای فلزیاب طلایاب، اسکنر و ردیاب طلا، دو عدد شوکر برقی، تعداد یک عدد بیسیم دستی غیرمجاز و تعداد چهار عدد سنگ ابسیدین کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه ارزش ریالی اموال کشف شده ۱۵ میلیارد ریال است، تصریح کرد: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.